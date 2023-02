Uomini e donne, Lavinia bacia tutti e poi sbotta: "Voglio un uomo che lotti per me"

Continua ad essere molto tormentato il trono di Lavinia Mauro. Ancora una volta è la tronista a lamentare delle mancanze da parte dei suoi corteggiatori. Ma se solitamente sembra "subire" gli atteggiamenti dei due Alessio questa volta è lei a giocare d'anticipo. Dopo il bacio appassionato con Alessio (Corvino), Lavinia porta in esterna Campoli e tra i due è scattato un bacio appassionato. Scena poco gradita da Alessio "il rosso".

Quando si trovano a centro studio è la tronista a prendere la parola: “Ci siete rimasti male che ho baciato entrambi? - dichiara - La vostra delusione non è minimamente paragonabile a come mi sono sentita io quando Maria vi ha chiesto cosa provate per me e voi non siete stati in grado di rispondere. Da oggi conteranno i fatti, basta chiedere e basta elemosinare".

La tronista è un fiume in piena: "Se non dimostrate più nulla o se alzate i tacchi e ve ne andate, vuol dire che non vi frega nulla di me - aggiunge - Io adesso voglio poter baciare tutti e due senza problemi per capire quale è la scelta giusta. Io sono molto legata a entrambi e adesso dobbiamo stringere tutti e tre i denti per arrivare a fine percorso“.

I due corteggiatori faranno tesoro delle parole della tronista o proseguiranno a testa bassa consci di poterla allontanare?