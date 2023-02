Uomini e donne, Lavinia cambia approccio ma è ancora lontana dalla scelta

L'intervento della marchesa (madre di Lavinia, chiamata ad andare in esterna con i due corteggiatori al posto della figlia) sembra essere stato salvifico, sia per la figlia che per i corteggiatori che sembrano aver cambiato completamente approccio nei confronti della tronista. Lavinia Mauro sembra aver trovato ora delle ragioni valide per continuare la conoscenza con i due Alessio, dopo essere arrivata ad un punto in cui sembravano non aver più motivo per continuare.

"Finalmente abbiamo deposto le armi", dichiara Alessio (il rosso) che grazie a questa intesa ritrovata con la tronista si mostra più complice pur mantenendo un alone di mistero quando, a domanda diretta se lui sia un Sì oppure un No, continua a non rispondere. Alessio (il rosso) è anche la persona che Lavinia ha scelto per raccontare un fatto del suo passato che l'ha portata a soffire molto. Un amore malato che l'ha ferita profondamente. La confessione (fatta a telecamere spente) tocca particolarmente il corteggiatore.

Non da meno il percorso con l'altro Alessio (Campoli). Questa volta è il corteggiatore a sorprendere la tronista con una lettera a cuore aperto che la lascia di stucco. Un'esterna molto intensa e nella quale la tronista si è sentita molto coinvolta.

I due Alessio ripartono dunque da zero alla conquista della loro dama che finalmente si sente corteggiata, ma ancora lontana dalla scelta.