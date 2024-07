Uomini e donne, paura nella notte per Lavinia Mauro: la ferita "si stava infettando"

Quella che sembrava una semplice scottatura ha rischiato di provocare serie conseguenze. “Giorni fa mi sono fatta una bella scottatura - ha raccontato sui social l'ex tronista Lavinia Mauro - e la simpatica da stanotte si stava infettando, quindi sono corsa nel centro medico per farla appunto medicare.”

La romana ha quindi invitato i followers a non essere leggeri nelle valutazioni: “Non sottovalutate le scottature apparentemente “non preoccupanti” è il messaggio che ha rivolto attraverso i social.

Non è chiaro se la ragazza possa ancora contare sull'appoggio di Alessio Corvino, sua scelta durante il programma. I due infatti hanno annunciato la rottura, di comune accordo, a poco più di un anno dall'uscita dallo studio di Uomini e donne mano nella mano ma nelle scorse settimane c'era chi era pronto a giurare in un ritorno di fiamma tra i due. Da allora nessuna ulteriore condivisione o dichiarazione che potesse far pensare ad un ricongiungimento eppure, i fans della coppia, sono lì a fare il tipo per entrambi.