Uomini e donne, Lavinia e Alessio alla convivenza preferiscono la distanza: "Abbiamo già bruciato tante tappe"

Sono i "sopravissuti" dell'ultima stagione di Uomini e donne. Durante il trono di lei, Lavinia Mauro, hanno vissuto parecchi alti e bassi ma una volta usciti dal programma hanno trovato il loro equilibrio. A dispetto di altri però, hanno scelto di non stravolgere la loro vita rispettando i loro tempi.

In una recente intervista rilasciata a Fanpage hanno dichiarato che la loro forza è: "La distanza - ha dichiarato sorridendo l'ex tronista - È minima, ma ci consente sia di organizzare la nostra vita sia di incontrarci facilmente. Quando litighiamo parliamo tanto. Forse è questo il nostro punto di forza, parliamo soprattutto delle cose che non capiamo l'uno dell'altra. C’è sempre il confronto".

I due hanno poi parlato della loro ricetta d'amore. Della sana gelosia che alimenta il loro sentimento e delle loro diversità. L'ex tronista ha poi rivelato che lui è anche il segreto del suo star bene: "È riuscito a calmare tanti aspetti della mia ansia - a rivelato - a non farmi usare il ventaglio in alcuni momenti. Ha sbloccato tante cose".

E sulla convivenza hanno dichiarato: "Stiamo vivendo la nostra relazione come una storia normale. Abbiamo già bruciato tante tappe, per la convivenza ora aspettiamo. Oggi devo finire le mie cose con lo studio, lui lavora, ha i suoi impegni. Non abbiamo messo la convivenza in secondo piano, ma procrastinata".

Questo non vieta ai due di fantasticare sul futuro. "Vorrei essere un padre presente - spiega Alessio "il rosso" - voglio seguire i miei figli, voglio godermeli. Voglio essere un padre amorevole". Sulla stessa linea d'onda anche Lavinia: "Vorrei dare ai miei figli l'educazione che ho avuto. Sono stata viziata ogni tanto, ma nel modo giusto. Sarò dolce, se lui piangerà, piangerò con lui. Ci sarà Alessio ad essere più duro".