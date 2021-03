Uomini e donne, Luigi Mastroianni e il suo amore "gigante" per il fratello diventa un libro

Sono legati da un rapporto così puro e forte che va oltre ad ogni cosa. Un legame indissolubile spesso mostrato sui social dall'ex tronista che combatte ogni forma di discriminazione e violenza contro i più deboli e in particolar modo per i portatori di handicap come il fratello Salvo

"Mio fratello è un gigante" è questo il titolo del libro che viene definito come un inno alla vita, al coraggio e all'amore fraterno, quello che lega l'ex tronista Luigi Mastroianni a Salvatore.

Luigi è diventato un personaggio pubblico dopo la sua partecipazione al programma Uomini e donne, prima come corteggiatore di Sara Affi Fella (storia finita male) e poi come tronista che arrivò alla conclusione del suo percorso tra le braccia della giovane Irene Capuano. Concluso il programma il siciliano, che di professione fa il dj, ha continuato a raccontarsi sui social, e spesso nelle sue stories c'era anche Salvo conosciuto dai followers come l'avvocato, il dottore o il professore. Tutti appellativi che l'ex tronista usa in maniera ironica con il fratello, affetto dalla sindrome di Down.

"Salvo è la persona che ha cambiato tutto", spiega Luigi nella descrizione del libro che è in pre-order ma uscirà il 23 marzo prossimo. "Fin dal giorno in cui è nato, quel bambino speciale, con un cromosoma in più, è diventato il mio migliore amico, il mio compagno di viaggio, il mio maestro di vita". Certo, le cose non sono sempre state facili: l'infanzia passata tra un ospedale e l'altro, e poi il bullismo, i pregiudizi, le ingiustizie. La loro storia è un'avventura meravigliosa: quella di due fratelli, cesciuti nella provincia sicialian, che si tengono per mano e lottano contro tutto e tutti a favore dell'inclusione.

Tra i sostenitori di questo progetto molti compagni di avventura del programma Uomini e donne come l'ex tronista Giordano Mazzocchi, Claudia Dionigi e Federico Gregucci.