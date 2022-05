Uomini e donne: Luca Salatino "scarica" Lilli ma scoppia in lacrime | VIDEO

Lilli Pugliese è la prima corteggiatrice ad essere "convocata" in studio da Luca Salatino e già dal suo ingresso si percepisce un clima di freddura. Non serve nemmeno che Luca concluda il discorso. Dopo una lunga premessa dove il romano parla di quanto è stata bello il loro percorso, al "però", Lilli scoppia in lacrime tanto che Maria De Filippi prende la parola sottolineando come, a dispetto della vita difficile che ha avuto, quello che le sta accadendo in studio non è nulla.

Un discorso a metà

"Alla prima esterna ho sentito subito qualcosa di forte - spiega il tronista - me ricordo anche la seconda esterna, tra risate, spensieratezza e poi c'è stata l'esterna più bella che io abbia fatto: la cena, il nostro primo bacio sulla terrazza. Da lì è cambiato qualcosa, ho cominciato a vedere delle paure che stavano sovrastando tutto fino a quando non ti ho vista in studio. Insieme abbiamo superato queste paure, ho conosciuto la parte più bella di te. Ho trovato una donna con dei valori si cui non cambiereri nulla però alla fine ho dovuto ascoltare...".

L'abbraccio di Lilli

Con un gesto di grande signorilità e davanti alle lacrime e all'imbarazzo di Luca, Lilli si alza in piedi e si stringe tra le braccia del tronista. Gesto applaudito da tutto lo studio:"Hai fatto un gesto che rivela chi sei - ha sottolineato Tina Cipollari - una bravissima ragazza, non prenderla come una sconfitta perchè troverai il tuo grande amore".