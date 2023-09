Uomini e donne, Aurora attaccata da Gemma e Gianni li accusa di calunnia: duro intervento di Maria

Come trapelato dalle anticipazioni, la nuova stagione del Trono over si apre con l'ennesimo dibattito tra Aurora Tropea e Gemma Galgani. Tutto parte da un dietro le quinte tra le due donne, immortalate dalle telecamere del programma durante uno scambio di battute non troppo felici. La Galgani viene poi raggiunta da una segnalazione di un utente che le invia una stories su Instagram, verosimilmente condivisa da Aurora Tropea, che denigra Gemma.

Condivisione dalla quale la romana prende le distanze dicendo di non conoscerne l'esistenza. La parola passa poi Gianni Sperti che, telefonino alla mano, conferma le accuse mosse da Gemma. Il dibattito in studio si fa acceso: la romana accusa Gemma e Gianni di calunnia; Gianni che si spazientisce e dice di essere stanco degli atteggiamenti di Aurora che ogni due per tre minaccia di portarli in tribunale.

Passano i minuti e a mettere la parola fine a questo diverbio senza fine è Maria De Filippi. La conduttrice, spazientita da un dibattito senza senso, sottolinea come non si possano perdere 16 minuti di trasmissione per le beghe nate tra le due e le invita a chiarire fuori dalle telecamere.