Uomini e donne, scontro infuocato tra Armando e Gianni Sperti: volano parole pesanti

A dare il là è Riccardo Guarnieri che lanciando una frecciatina ad Armando (sulle diverse modalità di corteggiamento), apre il dibattito in studio. Uno scambio di parole al veleno che vedono, ancora una volta, Gianni Sperti e Armando Incarnato a dirsene di santa ragione. L'opinionista non tollera l'atteggiamento del cavaliere soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate sul magazine di Uomini e donne.

"Tu sei così per sopperire le mie mancanze. Sei così intelligente e più bravo di me che dove non arrivo io ci sei tu - sottolinea Gianni - Io sono più stupido di te, tu sei più intelligente di me, tu sai tutto di tutto. Non ci arrivo. Sei una persona che ha dentro di se la cattiveria".

"Non fai altro che andare a raccimolare informazioni sulle persone e minacciarle a fil di bocca, lo fai con tutti, anche con me, che tu sappia tutto di me e della mia vita non mi importa un emerito...", chiosa Gianni.

Il provino

"Mo' ti stai zitto perchè mi stai accusando da un po'", risponde Armando. La discussione degenera quando torna al centro la questione "provino per il Gf", Armando ribatte parola su parola e chiede persino a Maria De Filippi di informarsi perchè "non tollera certe illazioni". Il cavaliere si scalda a tal punto che prende e lascia lo studio, per l'ennesima volta.