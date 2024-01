Uomini e donne, Ida "si intromette" e Alessandro sbotta: "Tu non ci devi entrare"

Nel mentre Alessandro Vicinanza si trova ancora a centro studio per gli strascichi della frequentazione conclusa con Cristina, nasce un diverbio con l'ex, Ida Platano. Tutto parte da un intervento della tronista nei confronti del suo ex: "Io sono una persona educata, gentile e carina fino ad un certo punto - dichiara Ida - siccome io per te non sono più nulla, ti rivolgi con me in modo rispettoso".

Alessandro sembra incredulo: "Ma quando? Tu nelle mie cose non ci devi entrare. Perchè ti interessano le mie cose, io non parlo sulle tue esterne" e la tronista sottolinea come il cavaliere l'abbia aggredita verbalmente nel mentre lei esprimeva un parere sulle sue frequentazioni.

"Io ti ho dato amore e rispetto quindi quando ti rivolgi a me esigo rispetto", rimarca la tronista. La discussione si fa accesa. "Io parlo finchè ho voglia di dire la mia", chiosa Ida Platano. E il rimando alla storia passata è lampante: "Tu mi hai girato le spalle - sottolinea il cavaliere - Ti ho sempre portata su un piatto d'oro, quello è stato il problema". Parole che fanno inalberare Ida: "Prenditi la tua responsabilità, io mi sono sempre comportata bene". Alessandro alza i toni: "Quante volte mi sei mancata. Tu non ti puoi paragonare alle ragazze che tengo di fronte. Mi mancava come l'aria quella donna".

Maria De Filippi interviene nel diverbio e tira in ballo Roberta: "Sono felice che sia tornata", sottolinea Alessandro che però spiega di non essere intenzionato a riconquistarla.