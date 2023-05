Uomini e donne, Matteo Ranieri rompe il silenzio sulla lite con Salatino

"Ma ha davvero cos' tanta importanza?", all'ennesima domanda sul perchè Luca Salatino e Matteo Ranieri non si siano più visti e sentiti per mesi, è il ligure a prendere la parola e lo fa, una volta per tutte, senza entrare nel dettaglio, ma spiegando cosa invece ha fatto la differenza e li ha poi fatti ritrovare.

"Per me quello che conta è essersi chiariti, ma soprattutto essersi rispettati nonostante gli screzi - spiega Matteo Ranieri attraverso i social - Il non aver fatto come il 99% delle persone in questo mondo social che pu di fare due visualizzazioni in più si lanciano m****. Chi mi segue da un po' sa, sono grato alle persone che mi seguono e mi supportano, ma non credo alla storia del dover per forza dare spiegazioni a tutti. Credo più un altro: rispetto, fiducia, onestà, ecc..."

Nei lunghi mesi di silenzio tra i due erano state avanzate molte ipotesi, tra cui l'invidia per l'ingresso nella casa del Gf vip di Luca Salatino anche se la più accreditata sembra essere quella che riporta a Soraia, ovvero al fatto che durante la relazione con il romano, l'ex corteggiatrice avesse cercato di allontanare i due dal momento che non aveva un particolare feeling con Matteo Ranieri (essendo amica di Federica Aversano). Quel che è certo è che i due giganti si sono ritrovati e stanno ora recuperando il tempo passato.