Uomini e donne, locale chiuso per Covid: il duro sfogo dell'ex tronista

"Siamo costretti a chiudere almeno fino al 31 gennaio". É questa la sintesi del messaggio lasciato sui social da Davide Donadei, ex tronista ma soprattutto gestore dell'Heffort sport village di Parabita. Una decisione sofferta ma inderogabile: "Chiudiamo perché le poche persone non contagiate sono terrorizzate e non escono - scrive - Chiudiamo perché le spese sono tante e rimanere aperti ora, senza nessun sostegno, senza nessun finanziamento, abbandonati a noi stessi significherebbe solo prenderci in giro, buttare la roba e deprimerci".

E ancora: "Uno che la mette tutta e sicuramente la colpa non è nostra ma ditemi voi come si può andare avanti così".

Pensiero condiviso anche dalla compagna Chiara Rabbi che dopo la scelta aveva lasciato Roma e si era trasferita a Lecce proprio per stare accanto al compagno e aiutarlo nella gestione del locale dopo la riapertura (prima chiuso per Dpcm).