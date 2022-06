Uomini e donne, cicogna in arrivo: Lorenzo Riccardi diventerà papà

"Ebbene si, divento papà e Cludia diventa mamma...diventiamo genitori". L'ex tronista Lorenzo Riccardi dà notizia dell'imminente arrivo di un bebè, arrivo di cui le pagine di gossip parlavano già da qualche tempo ma i due diretti interessati ancora non avevano proferito parola, non fino ad oggi quando attraverso un reel hanno dato la lieta novella.

I due fanno coppia fissa dal febbraio 2019 quando l'allora tronista scelse la bella laziale preferendola a Giulia Cavaglià. Una scelta in grande stile, avvenuta nel contesto della villa, formula che per qualche trono è stata proposta all'interno del dating show Mediaset. Da allora i due non si sono più lasciati ed anzi, mattoncino dopo mattoncino hanno messo le basi di quella che è diventata oggi la loro quotidianità, tra Milano, città che hanno scelto dopo una breve convivenza a Latina e Treviso, città in cui è nato Maison Clabè, lo showroom nato in sinergia con una coppia di amici.

Gli auguri degli ex Uomini e donne

A complimentarsi con i futuri genitori tanti ex Uomini e donne, da Luigi Mastroianni, anche lui futuro papà a Giacomo Czerny, Arianna Cirrincione, Roberta Ilaria Giusti, Cecilia Zagarrigo, anche lei prossima al parto, Samantha Curcio, Davide Donadei, Gianluca De Matteis...solo per citarne alcuni.