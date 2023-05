Uomini e donne, Luca e Alessandra: primi scatti di coppia e la dolce dedica di lei

Lei ancora non realizza quello che le sta accadendo, lui nella sua riservatezza, lancia dei piccoli segnali come un cuore o un like alle esternazioni di quella che è ora la sua fidanzata.

Luca Dafrè e Alessandra Somensi, freschi di scelta, hanno iniziato una nuova vita di coppia e, hanno raccontato emozioni e sensazioni a caldo. Se Alessadra ha condiviso un po' dove parla della fortuna che ha avuto a fare questo percorso "Mi sono messa a nudo, in gioco, ho pianto, ho riso, ho cambiato 19382028 colori di pelle, sono sempre stata me stessa dal giorno 0", scrive la giovane surfista. Parole che ricevono un cuore da parte del fidanzato. Lei scrive di non essere stata pronta a questo (riferendosi all'affetto ricevuto dai followers): "Però è super bello sapere di avere il 'supporto' intorno".

Nel frattempo vengono pubblicate anche le prime parole della coppia subito dopo la scelta: "Non hai capito niente tu, ti ho visto entrare spedita" e ripercorre con lei i primi momenti insieme, dal primo ingresso in studio alla prima esterna. "Dobbiamo capirlo fuori come stiamo...Per me questa è una grandissima scommessa e sentivo che dovevo farlo. Avevo troppo voglia di conoscere Alessandra fuori e sentivo che qua dentro non riuscivo ad arrivare a te al 100%...a dire la conosco veramente per quello che è perchè per Alessandra ha un mondo talmente grande che qui l'ho conosciuto solo una piccola parte".

"Io posso essere un po' un pacchetto completo - sottolinea Alessandra - possiamo fare tante cose insieme, abbiamo una passione, ci troviamo bene, parliamo, c'è complicità...cosa vuoi di più".