Uomini e donne, Luca Daffrè sfiora il bacio con Alice: Alessandra non ci sta

Nuova esterna per Alice, la biondina che ha catturato l'attenzione del tronista Luca Daffrè per la sua "freschezza". Il trentino si è mostrato in difficoltà nel "stare al suo posto", tanto il trasporto creatosi nell'uscita con la corteggiatrice. Abbracci, carezze sembravano essere preludio di un bacio passionale ma la ragazza si è tirata indietro: "Preferisco aspettare", ha dichiarato poi in studio.

Complicità poco gradita agli occhi di Alessandra, la ragazza che per prima sembrava essersi fatta spazio tra le corteggiatrici e con la quale Luca è uscito più volte. In particolar modo Alessandra non tollera il fatto che le altre corteggiatrice spendono parole poco carine nei suoi confronti e il tronista rimane zitto.

"Sto perdendo le parole - dichiara la corteggiatrice - è tutto surreale...". Tra i due nasce un confronto nel quale emerge che Luca ha dei dubbi nei confronti di Alessandra perchè in alcune situazioni sembra non saper tenere il punto. Lei, dal canto suo, lamenta il fatto che è da prima di Pasqua che non viene portata in esterna e questo raffredda la conoscenza. Nonostante il confronto, Luca sceglie di ballare con Alice, lasciando incredula anche Maria De Filippi. Sarà una provocazione o realmente si stacreando del gelo tra la corteggiatrice e il tronista?