Uomini e donne, Luca Daffrè dice No alle "maestrine" e chiude con Ilaria

Fine corsa per Ilaria. La corteggiatrice romagnola che aveva colpito il tronista Luca Daffrè per i suoi occhi di ghiaccio è stata mandata a casa dopo la seconda esterna. "Non si è creata chimica tra di noi" ha sottolineato il tronista in puntata raccontando come nell'uscita non si fosse sentito a suo agio.

La ragazza però non ha ben accolto la decisione del trentino e ha cercato di articolare un suo pensiero sostenendo che lui fosse prevenuto nei suoi confronti. Ne è nato un confronto a centro studio. "Ti vedo impostata, un po' maestrina", ha sottolineato il tronista, parole che lei non ha ben accolto: "Sei una bella ragazza punto, non mi trasmetti, non mi viene voglia di conoscerti", ha rincarato il tronista e a questo punto, per Ilaria, non è rimasto altro che andarsene.

Prosegue invece la conoscenza con Alessandra che, nonostante la timidezza, sta pian piano costruendo una conoscenza di spessore con il tronista.