Uomini e donne, l'arrivo di Luca Daffrè intasa il centralino: si fanno avanti più di mille ragazze

C'è la bionda, la timida, la disinvolta, la napoletana, la studentessa, il parterre delle papabili corteggiatrici di Luca Daffrè è davvero ricco e variegato. Dopo il suo arrivo in studio sono state 1.200 le ragazze che si sono messe in contatto con la redazione per poter corteggiare l'ex naufrago.

Vista la mole di ragazze, la redazione ha deciso di far visionare al tronista "pacchetti" di 50 ragazze tra le quali sono già emerse le prime preferenze.

Tra queste prime 50, il trentino ne ha scelte 7 e con alcune di loro ci sono già state delle esterne. È il caso di Alessandra, una ragazza all'apparenza acqua e sapone con la quale condivide la passione per il surf. A tal proposito lei ha scelto la spiaggia come luogo di incontro e ne è nato un momento abbastanza complice. Il tronista l'ha definita un'esterna dinamica, lei ha portato a casa un bel momento.

Subito dopo è la volta di Ilaria. Qui c'è molta più fisicità e imbarazzo da parte di entrambi. Il modello dichiara più volte di "soffrire" gli occhi azzurri, cerca il contatto ma al tempo stesso, una volta a casa dice di essersi portato a casa poco per cui, tutto da rifare.