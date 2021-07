Uomini e donne, Luca ed Elisabetta sempre più in love: ecco i nuovi avvistamenti

Si sono mostrati in aeroporto, poco prima dell'imbarco, e nelle scorse ore hanno condiviso sui social vari scatti che li ritraggono in posti paradisiaci senza però rivelare la meta

in love

Sarebbe la Sardegna il posto scelto per la prima vacanza in love tra i protagonisti del Trono over Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone.

Secondo alcune indiscrezioni emerse dalla "gossipara" Deianira Marzano, alcune followers le avrebbero girato alcuni scatti complici dei due amanti direttamente dalla piazza di Cagliari. Segnalazione che trova riscontro con le stories pubblicate dalla dama in barca su un mare che sembra proprio essere quello che lambisce l'isola sarda.

Non è da meno il cavaliere che, a ruota, condivi messaggi amorosi nei confronti della sua lei. Dacchè non era convinto ora sempre completamente preso dalla giovane lombarda.