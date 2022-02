Uomini e donne, tra Luca e Lilli c'è chimica. Ma arrivano altre 4 corteggiatrici

"Mi ci trovo bene a parlare, negli sguardi, mi piace molto fisicamente e di testa". Questo il primo commento di Luca Salatino nel rivedere l'esterna con Lilli, la 27enne romana che sogna di fare la stilista. Tra i due c'è sicuramente molta complicità e domanda esplicita di Maria, Lilli conferma che avrebbe baciato Luca ma che vuole farlo quando ci sono dei sentimenti, non vuole che si riduca tutto alla fisicità.

Ma nel mentre tra i due cresce la complicità, per il tronista si presentano altre 4 corteggiatrici: Chiara, Diana, Melissa e Miriam.

Tra le 4 una è riuscita a colpire in particolar modo il tronista, è Chiara, romana, che nel videomessaggio di presentazione ha dichiarato di essere stata colpita sia esteticamente che interiormente: "Mi piace come si rivolge alle donne, le rispetta". Ed è la stessa Chiara a rompere l'imbarazzo. Nell'indecisione di Luca sul chi invitare a ballare è la nuova corteggiatrice a farsi avanti: "Ti invito io" e il tronista non si può certo tirare indietro.