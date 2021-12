Uomini e donne, colpo di scena: Luca Saladino sarà il nuovo tronista

In molti erano convinti che Roberta Ilaria Giusti avrebbe scelto lui ma complici anche gli screzi dell'ultimo periodo la tronista romana ha virato la sua scelta su Samuele, il 22enne di Arezzo che si era dichiarato alla giovane. Luca Saladino sembrava essere il prototipo di uomo che Roberta cercava e invece il cuore l'ha spinta altrove.

Ma per Saladino l'avventura a Uomini e donne non finisce qui. Stando alle indiscrezioni che corrono sulla rete dopo la registrazione di giovedì, la produzione avrebbe chiesto al corteggiatore di sedere sul trono, affiancando quindi Matteo Ranieri. Forse il suo fascino tenebroso, dal cuore tenero è entrato nel cuore della De Filippi che ha quindi pensato di dargli una seconda opportunità proprio com'è stato per Matteo Ranieri.

Alla proposta di diventare tronista, Luca Saladino avrebbe risposto di Sì.