Uomini e donne, Luca Salatino racconta la sua rinascita: dalle cicatrici al ritorno sul ring

Una carellata di immagini, raccolte in un reel pubblicato sui social, ripercorrono uno dei momenti più difficili vissuti da Luca Salatino ovvero il ritorno su un tavolo operatorio per un nuovo intervento alla schiena, quella stessa schiena che da tempo gli dava problemi e che l'ha allontanato dal ring. Uno stop che ha lasciato il segno nella vita dell'ex tronista che ha trovato poi rifiugio nella cucina, altra sua grande passione.

L'ennesimo intervento, poco tempo fa, ha portato l'ex tronista a vivere un momento buio, coinciso anche poi con la rottura con Soraia. Ma oggi, come una "Fenice che rinasce dalle proprie ceneri", Salatino è tornato a sorridere e come ha scritto sui social: "a volte per ripartire occorre saper morire!".

Ora, per lui, è tempo di sorridere. L'ha fatto tornando in cucina, l'ha fatto allenandosi per tornare a tirare pugni sul ring e l'ha fatto per tornare a vivere. Questo era anche il suo motto pre intervento.