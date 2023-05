Uomini e donne, Luca ha scelto Alessandra: "Ho voglia di viverti fuori" | VIDEO

"Dopo l'esterna ho capito che sarebbe stata la scelta. Ho capito che non avevo bisogno di nient'altro". Luca Daffrè non ha dubbi e non vuole perdere altro tempo, chiede alla redazione le classiche sedute rosse della scelta, fa entrare in studio Alessandra e senza grandi giri di parole le dice che è la sua scelta. Una scelta molto genuina in abiti casual che lascia tutti a bocca aperta. Alessandra, visibilmente emozionata e frastornata risponde con un Sì: "Sei la mia scelta, dal primo giorno".

"Il mio obiettivo era quello di cercare di andare oltre alle apparenze e di conoscere appieno le persone che sarebbero scese a corteggiarmi - dice Luca ad Alessandra - Tu mi hai colpito subito, la tua semplicità, il tuo arrossire, la tua timidezza...Ho voglia di conoscerti fuori, di viverti, ad oggi ti dico che sei la mia scelta".

Una scelta senza preavviso a conclusione di un percorso quasi a senso unico. Alessandra è stata infatti l'unica corteggiatrice che è riuscita a strappare un bacio al bel trentino e a replicarlo nell'ultima esterna, fatta nella stessa location della prima, dove Alessandra si era fatta conoscere nella sua semplicità. Una esterna in cui Luca ha voluto farle conoscere anche la sua mamma, attraverso una videochiamata. Complice il fatto che era il compleanno della madre le due donne si sono presentate a distanza che, con il senno di poi, è sembrata essere una sorta di "benedizione" prima della scelta.

Luca Daffrè conclude dunque il suo percorso e la sua esperienza a Uomini e donne con una maturità diversa al passato e lasciando lo studio, scherzando dichiara: "Ora sono in galera" e Gianni Sperti risponde: "Sei stato libero abbastanza". La neo coppia lascia lo studio tra gli applausi e l'emozione di un nuovo amore pronto a sbocciare.

Contrariamente a quanto si pensava, ovvero che la messa in onda della puntata slittasse alla prossima settimana, la scelta è stata passata a pochi giorni dalla registrazione a conferma (forse) di una chiusura anticipata del programma.