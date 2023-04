Uomini e donne, Pasqua separata per Luca e Soraia: crisi in corso?

Tutto sembrava virare nella giusta direzione eppure sul web si fanno insistenti le voci di rottura della coppia formata da Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. Dopo l'esperienza al Gf Vip, l'ex tronista si era trasferito a Como dalla sua fidanzata ed entrambi si erano mostrati complici nell'arredare quello che doveva essere il loro nido d'amore. Ma a distanza di poco tempo qualcosa sembra essere cambiato.

Luca Salatino, alle prese con i soliti problemi alla schiena, si è dovuto operare ed ora sta facendo la riabilitazione, come ha documentato spesso via social. Fino a poche ore prima dell'intervento la fidanzata Soraia aveva anche speso delle parole di preoccupazione nei confronti del compagno ma poi è scomparsa e ha reso privato il suo profilo Instagram.

Lui è invece rientrato a Roma, complice la Pasqua, ma della fidanzata nessuna traccia. Si è piuttosto mostrato in compagnia della compagna di avventura al Gf Vip Carolina Marconi e solo poche ore fa ha condiviso una stories mentre si trova in viaggio, verosimilmente verso Napoli.

Sulla coppia si è espressa anche Deianira Marzano che ha condiviso una stories sui social dove ha dichiarato: "Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale".