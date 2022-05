Lucas Peracchi contattato per un film a luci rosse. Poi la frecciata a Mercedesz Henger

Mentre la sua ex Mercedesz Henger è in Honduras come concorrente dell'Isola del Famosi, lui si dice molto concentrato su sè stesso. L'ex tronista Lucas Peracchi torna a far parlare di sé svelando alcuni aspetti curiosi della sua vita professionale. In una recente intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Peracchi ha infatti svelato di aver ricevuto una proposta per girare un film a luci rosse.

La proposta

"Mi hanno contattato dall'America per girare un film per adulti - ha dichiarato - Sul web ho uno spazio dove mi mostro senza veli e qualcuno ha fatto girare un mio breve video...Così ho ricevuto la proposta. Per il momento ho preferito non accettare, poi si vedrà", ha dichiarato.

L'attacco alla ex

E sulla fine della sua precedente relazione ha dichiarato: "Con lei è impossibile avere un rapporto. Fa la sua vita e io la mia. Finalmente ho potuto spezzare le catene con la famiglia Henger e con Mercedesz".