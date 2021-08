Uomini e donne, Lucas Peracchi ritratta: "Non ho mai detto che Mercedesz mi ha tradito"

Alquanto infatidito dai titoli di giornale usciti in questi giorni, Lucas Peracchi prende in mano la situazione e dal suo profilo Instagram mette i puntini sulle "i" sulla rottura con l'ex isolana. "Mercedesz non mi ha mai tradito - chiosa l'ex tronista - si è sempre comportata correttamente nei miei confronti, è una ragazza alla quale auguro il meglio, mi ha aiutato tanto in questi tre anni, ci siamo aiutati a vicenda, le storie nascono e finiscono, non c'è stato nessun tradimento".

Dichiarazioni che lasciano un po' di stupore anche perchè era stato lo stesso Peracchi a confermare la presenza di una terza persona a monte della fine del rapporto con la primogenita di Eva Henger. Un passo indietro che alimenta i punti di domanda: sarà stata la ex a chiedere questo dietrofront?

"Parole riscritte per fare uno scoop"

Sulla cosa è intervenuta anche la stessa Mercedesz Henger: "Sono venuta a sapere che sono stata accusata di essere una traditrice...Ho sentito subito Lucas e come immaginavo Lucas non ha mai detto una cosa del genere. Le sue parole sono state riscritte per fare il comodo del giornalista che era fare uno scoop su una storia non vera...La nostra storia è finita per motivi nostri e basta...non c'è nulla da dire".