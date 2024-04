Sorelle Valli al centro della polemica: accusate di frecciatine via social, la più grande si difende

Sono sorelle di sangue ma non per questo "dobbiamo essere amiche" dichiarava Ludovica Valli non più tardi 15 giorni fa quando lei era ad Ibiza a festeggiare il compleanno del compagno e le sorelle Beatrice ed Eleonora erano insieme in Puglia. In tanti si chievano come mai la più piccola delle sorelle Valli non partecipasse mai a queste reunion di famiglia e Ludovica, senza mezzi termini aveva detto di avere altri interessi e di preferire gli amici.

Passata la Pasqua, Ludovica, incinta del terzo figlio, ha raccontato sui social di aver preso dalla figlia Anastasia la mani-bocca-piedi e pertanto di essere reclusa in casa. Nel contempo, la nipote Matilda Luce, figlia di Beatrice, compiva un anno e da parte di Ludovica nessun messaggio via social, così come la sorella aveva fatto precedentemente con i compleanni di Anastasia e Otto Edoardo.

Per carità, non saranno gli auguri via social a dimostrare il bene che si vuole ma gli indizi di una freddura tra le due sembrano oramai essere un po' troppi.

L'ultimo episodio è stato proprio nelle scorse ore quando Ludovica, via social, spiegava di leggere molti libri di favole ai figli, il tutto con la scritta "No sponsor" a precisare il fatto che non stesse pubblicizzando il libro. Di lì a poco, la sorella Beatrice scritto sui suoi canali: "Comunque la gente che fa questo lavoro deve saper mettere #nosponsor oppure #noadv nella maniera giusta e corretta, non anche quando parla di argomenti personali o argomenti che non c’entrano nulla con il suo lavoro. E mi dispiace dirlo ma tanti sono ancora poco trasparenti".

Parole che sono sembrate un chiaro riferimento alla sorella e in tanti hanno scritto all’influencer di "Essere meno ossessionata dalla sorella", e di doversi "Fare una vita". Parole alle quali Beatrice ha risposto con un chiaro messaggio: "Mi dispiace tantissimo dover constatare che alcuni di voi pensino sempre che ogni mio commento, ogni mia esternazione, ogni mio giudizio rispetto a questo o quell’argomento sia rivolto a criticare o a stigmatizzare il comportamento dei miei amici o, peggio ancora, dei miei familiari". A questo viene da chiedersi se sono i followers ad enfatizzare o loro ad essere poco trasparenti nel non dire chiaramente che non si sopportano.

In tutto questo Ludovica è a Milano a postare le immagini dell'ecografia al bimbo in arrivo mentre Beatrice ed Eleonora, la sorella maggiore, sono insieme a Forte Dei Marmi per trascorrere questo weekend lungo.