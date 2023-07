Uomini e donne, Ludovica Valli perde i sensi e finisce in ospedale

Dopo ore di silenzio, l'ex tronista Ludovica Valli è tornata sui social e ha raccontato la disavventura vissuta durante il suo soggiorno ad Ibiza con la famiglia. Nella giornata di martedì, la più piccola delle sorelle Valli, aveva condiviso sui social solo qualche stories dove si mostrava su un letto di ospedale, mandando i followers in panico, e una volta a casa ha voluto raccontare quanto le è accaduto.

L'influencer racconta di essere stata male nella notte e al risveglio: "Vado in cucina ma non ci arrivo - racconta - mi fermo al tavolo, mi appoggio, vedo che non ce la faccio, e dico dentro di me, aspetta un attimo che torno in camera, che Gianma e la bimba ancora dormivano, per fortuna non avevo Otto in braccio, faccio per tornare indietro, tempo due passi e finisco a terra priva di sensi".

Il compagno sente un botto e si alza di soprassalto, con lui anche la figlia Anastasia: "Mi sono ritrovata con lui che mi chiamava, Anastasia di fianco, io che mi tocco, mi sento piena di sangue". Da qui la richiesta d'intervento dell'ambulanza: "Ho cambiato due ospedali - continua - ho fatto le analisi del sangue, la tac alla testa...si direbbe tutto bene e in ogni caso mi hanno consigliato di fare degli accertamenti una volta rientrati in Italia".

"Ho vinto questi sei bellissimi punti sotto il mento - conclude - ma ce l'ho fatta".