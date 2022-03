Uomini e donna, Ludovica Valli festeggia la piccola Anastasia (con il suo primo set fotografico)

Esattamente un anno fa, l'ex tronista Ludovica Valli annunciava la nascita della piccola Anastasia e oggi, con grande emozione, la più piccola delle sorelle Valli ha rivissuto sui social il lieto evento, dall'ultimo tracciato al momento in cui, per la prima volta, ha stretto tra le sue braccia la sua primogenita.

"Erano le 3.18 dell'8 marzo quando ti hanno appoggiata sul mio seno e per la prima volta nella mia vita sono sentita veramente viva - scrive in un post Ludovica Valli - Da un anno, con il tuo sorriso sei ogni giorno il sole che illumina le nostre giornate...tu sei e rimarrai per sempre la nostra bebè speciale".

E ancora: "Auguri figlia mia, che la vita sia sempre gentile e buona con te...". Per festeggiare la piccola Anastasia mamma Ludovica e papà Gianmaria hanno organizzato una piccola festa con parenti ed amici che sarà sabato 12 marzo ma nel frattempo hanno spento la candelina tra le mura di casa con una torta homemade fatta dall'ex tronista.



Non sono mancati gli auguri social delle sorelle Eleonora e Beatrice e delle migliaia di followers che seguono Ludovica Valli. Il tutto "condito" dagli scatti del backstage del primo servizio fotografico della piccola Anastasia.