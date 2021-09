Uomini e donne, Ludovica Valli in lacrime prima del red carpet: "Mi mancherà mia figlia"

Sembrano lontani i tempi in cui si mostrava come una 20enne irrequieta in amore. Con l'arrivo della piccola Anastasia, Ludovica Valli sembra infatti aver cambiato "pelle". Al centro di tutto c'è la sua baby.

Ecco che anche le scelte lavorative dell'ex tronista pesano a tal punto da trovarsi indecisa sino all'ultimo sul prendere parte o meno ad una vetrina di prestigio come il red carpet della Mostra del cinema di Venezia.

Nelle scorse ore l'influencer ha infatti raccontato sui social di essere stata combattuta sulla scelta perchè questo avrebbe implicato un distacco da sua figlia (appena rientrata a Milano dopo un'estate trascorsa ad Ibiza) e tra le lacrime ha annunciato di aver deciso di andare al Lido. Nulla di traumatico se non per il fatto di doversi allontanare dalla sua piccolina per 12 ore, cosa che non era mai avvenuta sino ad oggi. La più giovane delle sorelle Valli è quindi partita alla volta di Venezia lasciando la figlia alle cure di papà Gianmaria e alla nonna Sandra.