Uomini e donne, ore d'ansia per Ludovica Valli: "Ho tolto un neo sospetto. Da un anno rimandavo quella visita"

"Ho tanta paura ma sono fiduciosa". L'ex tronista Ludovica Valli racconta sui social il difficile momento che sta vivendo a causa di un problema di salute che aveva forse trascurato.

L'oggi influencer e mamma di due bimbi, Anastasia Ludovica e Otto Edoardo, nelle scorse ore ha infatti condiviso sui social alcune stories dove comunica ai followers di aver asportato un neo (sospetto da togliere assolutamente il prima possibile): "Era quasi un anno che rimandavo quella visita - scrive la più piccola delle sorelle Valli - Un po' per paura, un po' per la mancanza di tempo, ogni volta qualche scusa diversa. Questo per dirvi di volervi bene, tanto bene e controllarvi. Controllarvi non appena sentite/vedete in voi, sul vostro corpo, dentro il vostro corpo...qualcosa che pensiate non vada affatto bene. O anche solo di routine (come in realtà ho sempre fatto io, ma come sono diventata mamma ho perso un po'o di vista me stessa, può succedere) non me ne faccio una cola, è la vita".

La 26enne lancia quindi un messaggio: "La prevenzione è davvero importante. E ancora una volta, oggi, voglio ricordarvelo". La giovane mamma si dice preoccupata: Ora aspetto solo l'esame istologico...saranno giorni intensi".