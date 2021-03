Uomini e donne, Ludovica Valli e il 'rischio' compleanno in sala parto

Il pancione inizia a pesare e la più giovane delle sorelle Valli scalpita all'idea di poter tenere tra le braccia la sua baby.

Raggiunto il traguardo del nono mese ogni giorno potrebbe essere buono per la nascita della piccolina ma, nonostante la sua mamma cerchi di "stimolarla" con quelli che vengono definiti come rimedi della nonna, ovvero fare le scale o fare l'amore, la bambina non sembra avere fretta di nascere.

Ecco che il compleanno dell'influencer, che cade il 2 marzo, potrebbe riservare delle sorprese e la Valli potrebbe spegnere le 24 candeline in sala parto anzichè nella dimora condivisa con il campagno Gianmaria Di Gregorio.

"Stavo pensando - ha scritto Valli in un post su Instagram - che non avro? alcun desiderio da esprimere quest’anno, perche? ho veramente gia? tutto cio? di cui ho bisogno. Quest’anno ho solo tanti tantissimi ringraziamenti da fare a questa vita.

Quest’anno lei mi ha regalato il regalo in assoluto piu? bello e immenso degli ultimi anni ... la nostra Baby che a giorni sara? tra noi, ogni singolo giorno la conferma di avere accanto un uomo unico, straordinario ... mi ha regalato ?? ??? ????????.

SONO GRATA OGNI SINGOLO ISTANTE A QUESTA VITA. Non potrei desiderare nient’altro di piu? al mondo. Ho gia? qui con me il regalo piu? bello della mia vita, ho gia? qui con me il mio TUTTO, IL MIO MONDO, IL MIO PERCHE?, IL MIO VIVERE".