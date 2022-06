Uomini e donne, Ludovica Valli e il suo periodo nero: "Riesco a parlarne solo ora, spero di uscirne"

Apparentemente tutto si pensava tranne che potesse passare un momento difficile eppure, l'ex tronista Ludovica Valli, reduce dal matrimonio da mille e una notte della sorella Beatrice, si è trasferita ad Ibiza dove trascorrerà tutta l'estate, e tra una stories e l'altra ha deciso di fare coming out con i followers raccontando di stare attraversando un periodo non facile.

Mi era già successo

"Vorrei stare meglio, essere super carica, super in forma - racconta la più piccola delle sorelle Valli - ma ci sono anche questi momenti, l'importante è saperli cogliere e affraontarli nella maniera più serena...Un po' mi spiace perchè quest'anno mi è già successo un periodo no e siamo a giugno, da adesso a fine anno cosa dovrò capitare...l'importante è non buttarsi giù".

Non entra nel dettaglio dei motivi che l'hanno portata a queste dichiarazioni però ci tiene a sottolineare come oggi più che mai la famiglia sia la sua forza. E sottolinea: "Ancora oggi non mi sento di parlare di determinate cose - sottolinea Ludovica Valli - è un momento No della mia vita, sto bene, non è nulla di grave ma è un momento No. Però vi prometto, presto mi auguro, ve ne parlerò".

L'ex tronista rimane quindi vaga sui motivi che l'hanno portata a questa insofferenza ma sottolinea come per il suo rapporto trasparente con i followers si sia sentita in dovere di dare delle spiegazioni.