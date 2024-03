Uomini e donne, Ludovica Valli mostra smagliature e cellulite: "Me ne frega meno di zero"

Lei è sempre stata attenta all'alimentazione e alla forma fisica, allenandosi anche all'alba, ma quando il suo corpo ha iniziato a cambirea per fare spazio a nuove vite è stata pronta ad accettarlo per quello che è, inestetismi compresi.

A pochi giorno dall'annuncio, a sorpresa, della terza gravidanza, Ludovica Valli si è soffermata sui social a parlare di come il suo corpo sia cambiato e di come lei l'abbia accettato, mostrandolo, senza remore. "Io sto bene così...anche quando sono qualche kg in più o qualche kg in meno...perchè? Perchè io dentro, dentro di me, sto bene con me stessa - ha dichiarato l'influencer sui social - E credetemi che non c' è cosa più bella, davvero appagante nella vita, che star bene con sè stessi (ve l'ho sempre dettoe continuerò a farlo, perchè può davvero cambiare una persona il trovare l'equilibrio, uno stare bene con se stessi). Ora verrò giudicata per questo "stato", prima venivo giudicata perchè post parto ero troppo magra, detto da chi magari faceva fatica a togliere quei kg in più post parto e riversava questo malessere su di me, anzichè far qualcosa per sentirsi meglio a livello mentale, non solo fisico eh, perchè parte tutto dalla testa..ora vedendomi così cosa mi diranno?".

L'ex tronista ha invitato i followers a concentrarsi sulla propria persona e ad essere sè stessi. Infine ha mostrato un dettaglio della sua gamba e a scritto: "Quando mi dite come fai a non avere la cellulite...forse nella foto non si vede ma c'è, c'è sempre stata, oggi in gravidanza ho pure il triplo di ritenzione...me ne frega qualcosa? zero di meno".

E ha concluso invitando i followers a sentirsi un po' meglio: "Sono come tutte voi, da sempre".