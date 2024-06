Uomini e donne, Ludovica Vali sbotta sui social: "Mandate a quel paese chi vi critica perchè vi fate aiutare"

Cambia lo scenario ma non la quotidianità. Anche nel soggiorno estivo ad Ibiza, luogo principale di lavoro del compagno, Ludovica Valli si racconta sui social come una futura mamma tris che si divide tra bambni e le faccende di casa con l'unica differenza che se a Milano ha una domestica che l'aiuta, lì no e spesso arriva a fine giornata provata dalla gestione dell'insieme. Nelle ultime ore ha però voluto rispondere a chi la accusa di fare una vita agiata, l'ha fatto con una serie di stories su Instagram dove invita tutte le mamme a fare una riflessione.

"A Milano ho una persona di fiducia che da oramai 3 anni, tot ore alla settimana, solo nelle faccende più grosse di casa mi aiuta - scrive l'ex tronista - Altrimenti non potrei più nemmeno oltivare il mio lavoro e non sarebbe giusto".

"Ho imparato a chudere aiuto così da non togliere tempo nè ai miei figli, nè al mio lavoro - sottolinea - Non cominciate a dire io lavoro, io pulisco casa, ho 10 cani, 18 gatti, un pesce rosso...e faccio tutto da sola, perchè non è così. Essere ovunque e far tutto bene non si può fare se si è una persona sola..."

"Sicuramente ci saranno dei nonni, o delle tate, o delle persone di fiducia...o magari avete i bambini tot ore all'asilo, a scuola puntualizza - Quindi, quelle persone che vengono da voi e non aspettano altro che farvi sentire male, farvi star male o anche solo farvi sentire meno di loro solo perchè chiedete aiuto...mandatele a quel paese".

Non è la prima volta che l'influencer interviene sull'argomento, soprattuto dopo le dichiarazioni rilasciate dalla sorella Beatrice, con la quale sembra non esserci grande empatia, dove ha sottolineato come nonostante abbia una domestica nessuno fa bene come lei. Dichiarazioni che hanno sollevate alcune polemiche sul web e che hanno poi travolto anche la sorella minore.