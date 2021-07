Uomini e Donne, Luigi Mastroianni in ospedale: "Peggio di quello che pensavo"

Prima condivide una storia su Instagram dove racconta di essersi procurato uno strappo muscolare durante una seduta di allenamento, poi pubblica una foto su un letto di ospedale. Sono ore di apprensione per l'ex tronista Luigi Mastroianni attualmente ricoverato per un problema di salute che lui stesso definisce: "Peggio di quello che pensavo". Da una rapida ricostruzione dei fatti sembra che il dj sia in ospedale per accertamenti a seguito dell'incidente avvenuto in palestra.

La notizia del suo ricovero ha destabilizzato i fans che hanno tempestato i social di messaggi preoccupati ai quali lui ha risposto: "Sto bene, torno presto".

Non si sa dunque di cosa si tratti nello specifico ma sicuramente potrà contare sull'affetto del fratello Salvo, con il quale è particolarmente legato, e della fidanzata Anna con la quale aveva da poco concludo una vacanza a Dubai.