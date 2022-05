Uomini e donne, Luigi Mastroianni diventerà papà: l'annuncio dell'ex tronista

Di lei non si sa molto se non che si chiama Anna, viene dalla sua terra, la Sicilia e da qualche anno è entrata nella vita dell'ex tronista Luigi Mastroianni in maniera molto discreta e riservata.

Una storia, la loro, di cui non si sa molto se non che si sono conosciuti quando il dj siciliano aveva chiuso la sua relazione con Irene Capuano, sua scelta a Uomini e donne, ma carica di bei momenti spesso condivisi sui social, ai quali oggi si aggiunge un altro traguardo prezioso: Luigi Mastroianni e la sua Anna diventeranno presto genitori.

A dare l'annuncio sui social è stato l'ex tronista che per l'occasione ha condiviso un test di gravidanza positivo e qualche diapositiva dell'ecografia che mostra il piccolino/a che sta crescendo nel ventre della sua compagna.