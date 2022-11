Uomini e Donne, Luisa Anna Monti in ospedale: come sta la ex dama

Luisa Anna Monti è stata trasportata in ospedale d'urgenza in ambulanza. La protagonista dell'edizione 2019 di Uomini e Donne, costantemente monitorata dopo aver affrontato due tumori alla tiroide e al seno ha raccontato di essere stata colpita da una sincope e di essere stata soccorsa dal 118 che subito l'ha portata in ospedale.

“Stamattina ci siamo presi un bello spavento, Salvio soprattutto" ha esordito Luisa Anna riprendendosi dalla struttura sanitaria: "Da quello che mi hanno raccontato, non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale. Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti. Si presume che io abbia avuto una sincope" ha spiegato ai follower. Il riferimento è ad una perdita improvvisa e temporanea di coscienza che avrebbe comportato il trasporto in ospedale.

Qualche ora dopo Luisa ha voluto tranquillizzare tutti e, tornata a casa, ha raccontato l'esito degli accertamenti. "Sono svenuta da sveglia, il cervello comanda tutto il nostro corpo, può succedere. Sono stati due anni difficili..." ha aggiunto poi con un cenno alle cure affrontate per il tumore. "È stata un'afasia, non riuscivo a parlare. Tutto rientrato, tac negativa" ha infine concluso per rassicurare i fan che l'hanno molto supportata. Nonostante lo spavento dell'imprevisto, i programmi, pertanto, restano gli stessi: il prossimo 7 dicembre Luisa Anna Monti sposerà l'ex cavaliere Salvio Calabretta, conosciuto proprio grazie a Uomini e Donne.

(Di seguito il video di Luisa Anna Monti)