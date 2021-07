Uomini e donne, rivelazione schock di Luisa Anna Monti: "Ho il cancro"

Se l'amore va a gonfie vele, la vita l'ha messa nuovamente alla prova. Dopo aver combattuto contro un tumore alla tiroide oggi il "mostro" ha ribussato alla porta della ex dama del trono over

Si sarebbe dovuta sposare con Salvio, ex cavaliere conosciuto a Uomini e donne, ma si trova in attesa di una chiamata dall'ospedale Gemelli di Roma per un intervento chirurgico che andrà a rimuovere il tumore al seno che le è stato diagnosticato. Lei è Luisa Anna Monti, ex dama del trono over che, a distanza di tempo, si è trovata nuovamente a fare i conti con un male incurabile che già una volta nella vita aveva superato.

Alcuni anni fa ha infatti avuto un tumore maligno alla tiroide e, qualche settimana dopo aver fatto una mammografia e un'ecografia ha scoperto di avere un carcinoma maligno al seno.

"Non ho alcuna intenzione di regalare la mia vita a questo mostro maledetto - ha dichiarato l'ex dama - al netto della paura che effettivamente c'è". Al suo fianco c'è Salvio che descrive come un compagno "premuroso e protettivo".

Luisa Anna non vuole però essere trattata "da malata" e ha intenzione di vedere tutto questo "come una nuvola di passaggio" e, al tempo stesso ha lanciato un messaggio a tutte le donne, invitandole a fare prevenzione, così come ha fatto lei che ha perso entrambi i genitori dopo essere stati colpiti dal cancro.