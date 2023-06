Uomini e donne, Giulia Cavaglia rompe con il fidanzato. L'affondo dell'ex: "Non è la vittima"

Passano gli anni ma la storia si ripete. Sembra essere questo il filo conduttore dell'attacco social di Manuel Galiano, ex scelta di Giulia Cavaglia, che seppur senza riferimenti palesi sembra diretto all'ex tronista.

"Come al solito stai facendo massacrare l'ennesimo ragazzo per metterti in bella luce quando sta volta se io facessi vedere degli screen mi sa che da vittima diventeresti la carnefice", scrive l'ex corteggiatore sui social. Il passaggio "stai facendo massacrare un ragazzo" sembra un chiaro riferimento alla decisione di confessare il tradimento di Chimirri via social.

Dalla storia tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglia sono trascorsi degli anni ma il copione sembra essere lo stesso: una storia che finisce per un tradimento (o presunto tale) e la "gogna mediatica". Anche all'epoca della loro relazione si parlò di un tradimento mentre Manuel Galiano era ad Ibiza, idem quando finì la relazione tra la piemontese e Francesco Sole. Modus operandi che avrebbe utilizzato anche Federico Chimirri lo chef italo-argentino accusato di tradimento dalla stessa Cavaglia.

Lei, dopo l'annuncio via social della fine della relazione con Chimirri, non è più tornata sull'argomento e lo stesso vale per lui per cui...vedremo se ci sarà auna replica alla stories di Galiano o meno.