Uomini e donne, Manuela Carriero e Michele Longobardi tornano sui social dopo l'addio

Le loro strade si sono divise dopo l'esperienza a Uomini e donne. Lei tronista, lui corteggiatore, sono tornati alla vita di sempre, e di conseguenza hanno ripreso ad utilizzare i loro profili social e a raccontarsi. Manuela Carriero abbandonata dai suoi corteggiatori (Michele e Carlo) ha lasciato il trono e proprio di questa sua scelta ha voluto dar conto ai followers. L'ha fatto con un lungo post su Instagram dove ha sottolineato come non abbia: "agito strategicamente e, come avete visto, non ho perso tempo e mi sono concentrata nell’immediato sui due ragazzi che più mi attraevano".

Ha inoltre scritto: "È stato frainteso il mio insistere con il non volere lasciare il trono [...] Volevo superare le incomprensioni e farmi conoscere per quella che sono con i miei tempi. Ho insistito soltanto perché ho voluto ascoltare il mio cuore. Non sarei mai andata avanti senza di loro perché ormai ero troppo coinvolta e curiosa di conoscerli".

Anche il corteggiatore Michele Longobardi, attore protagonista di questo finale di percorso, è tornato sui social e ha svelato il contenuto di quella lettera che aveva consegnato alla tronista prima della fine del loro percorso. Il corteggiatore ha racconfato di essersi scusato per i modi avuti in studio confermando però la volontà di dividere le strade, non vedendo un futuro con Manuela.