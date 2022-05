Uomini e donne, parla l'ex: "Ida e Riccardo hanno qualcosa di incompiuto"

Nel suo percorso a Uomini e donne si era avvicinato a Ida Platano siglando così un nuovo inizio per la dama bresciana dal passato importante con Riccardo Guarnieri. La storia tra Marcello Messina e la Platano però non decollò e, a sorpresa, decise di lasciare il Trono over dopo aver conosciuto Viviana, una 40enne conosciuta al di fuori del programma.

In una recente intervista rilasciata a Fralof, l'ex cavaliere ha raccontato di essere tornato single dopo la fine della sua frequentazione con Viviana e ha lasciato una mezza porta aperta rispetto ad un suo ritorno nel programma.

Con l'occasione ha parlato anche di Ida, e in particolar modo del ritorno di Riccardo: "Per quello che sto vedendo c’è ancora qualcosa di incompiuto con Ida - ha dichiarato Marcello - Io sarei contento se trovassero una quadra e riuscissero a vivere felici e sereni entrambi. Auguro a tutti e due tutto il bene possibile. Se vedo due persone felici sono contento per loro, a me non tolgono nulla".

A quanto pare non è solo Tina a pensare che ci sia ancora qualcosa tra Ida e Riccardo.