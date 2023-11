Uomini e donne, tra Marco Antonio ed Emanuela si "infila" Roberta

In un momento di "maretta" tra i due protagonisti del Trono over, Marco Antonio ed Emanuela, si fa spazio Roberta Di Padua. In realtà non è la prima volta che il suo nome viene associato a quello del cavaliere leccese perché fu proprio la dama di Cassino a rifiutare la conoscenza di Marco Antonio, che aveva chiesto alla redazione il suo numero, quando era concentrata nella frequentazione con un altro cavaliere, Ermes.

Cosa succede? Succede che Marco Antonio ed Emanuela si frequentano da un mese, tra i due sembra esserci grande alchimia ma quando il cavaliere comunica alla dama che deve assentarsi dallo studio per una settimana, a causa di un viaggio di lavoro in India e le chiede di aspettarlo e di concedergli l'esclusiva in modo che non si aprano altre frequentazioni, montano i dubbi.

"È un mese che usciamo io e te. Non posso impormi di innamorarmi", dichiara Emanuela. Parole che portano ad una freddura tra i due. Per Marco Antonio scende quindi un'altra dama e lui accetta di conoscerla, lasciando di sasso Emanuela, ma la situazione degenera quando (ri)scende in pista anche Roberta.

Prima un ballo, poi la richiesta di uscire, poi un altro ballo e il pubblico si schiera dalla parte del cavaliere, con Emanuela che non accetta di buon grado la cosa e anzi ipotizza che forse Roberta fosse sempre stata nei pensieri di Marco Antonio.