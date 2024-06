Uomini e donne, partito il toto tronista: in lizza un ex cavaliere

La prossima stagione di Uomini e donne potrebbe partire con cambio di ruolo per un ex cavaliere del Trono over. Voci di corridorio vorrebbero infatti che Marco Antonio Alessio, uscito dal programma con Emanuela Malavisi, sia tra i papabili candidati al trono.

Pugliese, originario di Lecce, ha 35 anni ed è titolare di un'agenzia che si occupa di escursioni e visite guidate. La sua relazione con Emanuela Malavisi, una voltafuori dal programma non è decollata e da poco è tornato single.

Il suo percorso a Uomini e donne è iniziato come corteggiatore di Nicole Santinelli e, scartato dalla tronista era rimasto come cavaliere di Michele R. ma la cosa non funzionò. Rimase però nel parterre maschile del Trono Over dove conobbe Emanuela Malavisi, con la dama nacque una bella intesa ma lei non sembrava pronta ad una uscita di coppia. Tra i due si inserì Roberta Di Padua, interessata a conoscerlo. Nonstante questa parentesi, Emanuela decise di non lasciarsi scappare l'occasione e di provare a viversi la relazione al di fuori delle telecamere. Storia che è terminata solo dopo qualche mese.