Uomini e donne, amori in corso per Marco Cartasegna? Pizzicato con "la ragazza del Sud"

L'ex tronista si starebbe frequentando con la modella di Avanti un altro; a lanciare l'indiscrezione è Very inutil people. Si tratterebbe della prima vera relazione dopo la rottura con la gieffina Soleil Sorge

"Marco Cartasegna ha un inciucio con Carmela Generali! Si vedono ogni due settimane e dormono insieme", a sganciare la bomba è il sito VeryInutilPeople riportando la segnalazione di un utente pronto a dare testimonianza della relazione in corso tra i due.

Non solo, la frequentazione non sarebbe recente in quanto c'è chi è pronto a dichiarare che i due ad agosto fossero insieme a Mykonos. Uno scatto mostra infatti l'ex tronista seduto ad un tavolo con una ragazza che sembra essere proprio la "ragazza del Sud" del duo Nord e Sud del programma Mediaset Avanti un Altro.

Si tratterebbe quindi della prima vera relazione dopo la rottura di Marco Cartasegna e Soleil Sorge, oggi concorrente del Gf vip. I due hanno infatti annunciato la fine del loro rapporto oramai tre anni fa poi l'ex tronista si era un po' defilato dal mondo del gossip, abbandonando anche l'amico Damante e investendo le sue energie nella politica e nella creazione di Torcha, un canale di informazione che usa i social per dare parlare di tematiche d'attualità, economia e politica.

Cartasegna sembra infatti aver chiuso i rapporti anche con il dj a "favore" dell'amico e nuovo partner della De Lellis, Carlo Gussali Beretta. I tre, prima della rottura tra De Lellis e Damante si mostravano spesso insieme ora il trio è diventato un duo.