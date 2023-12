Uomini e donne, Gemma in lacrime dopo la "stilettata" di Maria De Filippi

Quando mai si era visto che Maria De Filippi prendesse posizione e andasse contro a Gemma Galgani? Forse in rare occasioni, ma nell'ultima puntata del Trono over l'epilogo non è stato dei migliori tanto che la dama non ha saputo trattenere le lacrime.

Tutto è nato quanto Gemma è entrata in discussione con un nuovo cavaliere che, sentitosi "messo in secondo piano", ha deciso di chiudere con la Galgani ma la dama ha avuto da dir la sua, nonostante non fosse interessata. Un intervento giudicato fuori luogo da Gianni Sperti: "Perchè state discutendo di questo? Mi sembra fuori tema", ha dichiarato l'opinionista.

"A volte i discorsi a centro studio sembrano fatti indipendentemente dal motivo per cui siamo qua", sottolinea Maria De Filippi riagganciandosi al fatto che anche lei spesso interviene in questo senso e ha tirato in ballo il fatto che nonostante tra Silvio e Gemma sia una storia chiusa ancora se ne parla dal momento che "guadagnano" degli rwm dietro le quinte: "A te interessa Silvio? -chiede la conduttrice a Gemma - A Silvio interessi tu? No e in centro studio l'altro giorno c'eri tu che parlavi di Silvio. Penso che Gianni quando dice parlate del nulla...Abbia ragione".

Gemma rimane sulle sue e prova a dare delle spiegazioni ma Maria rincara la dose e dichiara: "Può tutto ad un tratto venirci il legittimo dubbio che sia tutto tarocco? A me è venuto poi per educazione mi placo, perchè mi hanno insegnato così ma faccio fatica e Gianni oggi ha fatto fatica".

Maria sottolinea come sia da un po' che nota questi atteggiamenti che nascono solitamente nel dietro le quinte. "Perchè mettersi al centro studio per ogni cosa? - dichiara la conduttrice - Ora sei offesa (riferendosi a Gemma) non è contro di te, perchè ci devi rimaner male, ma mettevi anche nei panni di chi sta seduta qui per tre ore. Sto più zitta che parlo, mi sentirete parlare in un'ora forse forse sei minuti". E Gemma incassa il colpo.