Uomini e donne, Maria caccia la dama Desdemona dallo studio: i motivi

C'è chi va a Uomini e donne in cerca dell'anima gemella e chi, approfitta della situazione per un proprio tornaconto. Non è una novità, certo, ma un conto è "allungare il brodo" per aumentare la propira visibilità e un conto è fingere interesse e nascondersi dietro a dei presunti blocchi emotivi solo per 5 minuti di popolarità.

Audio compromettenti

L'ultima vicenda che ha fatto discutere è quella di Desdemona Balzano, una bella 50enne che è passata dall'essere spesso al centro di frequentazioni del Trono over a finire sotto l'occhio del ciclone per i suoi doppi fini. Ebbene sì, l'intento di Desdemona era quello rimanere nelle studio per avere più seguito e popolarità. A smascherarla è stato Armando, entrato in possesso di alcuni audio che inchiodavano la posizione della dama, supportata da un manager che ne pilotava le mosse.

In un primo momento la donna ha cercato di sminuire Armando ma quando questi audio sono stati ascoltati da Gianni, è caduto il palco e la stessa conduttrice è intervenuta con un semplice: "è meglio che lasci lo studio". Il gioco di Desdemona era questo: avvicinarsi ai cavalieri, uscirci a cena ma fermarsi poco dopo a causa di un presunto blocco emotivo. Nella sua rete era finito Giuseppe, anche se poi si è rivelato essere suo complice. Tra i due sembrava essere scoccato qualcosa ma poi Desdemona è uscita con altri cavalieri.

Chat a pagamento

Ad aggravare la posizione di Desdemona, un messaggio ricevuto da Gianni dove veniva annunciata una chat a pagamento con protagonista "Desdemona di Uomini e donne". Da qui in poi è scoppiato il putiferio. Anche Giuseppe ha lasciato lo studio dicendo di voler sincerarsi su Desdemona ma la dama ha deciso di rientrare in studio per parlare con Maria. Qui le cose si sono messe di traverso perchè la dama cercava un modo per pulirsi la coscienza ma in realtà il suo castello di bugie crollava sempre più.

La dama ha cercato di difendersi dicendo di essersi innamorata di Giuseppe ma a quel punto Maria le ha chiesto come mai non avesse voluto viverlo fuori: "Vi interessava farvi pagare il viaggio dalla redazione?" ha dichiarato seccata Maria che ha anche sottolineato come in passato si fosse avvicinato alla redazione un giovane, con l'intento di corteggiarla, che è poi risultato essere il suo manager.

La dama ha cercato di giocarsi della pietà inscenando un pianto ma, oramai, la sua posizione era compromessa.