Uomini e donne, Maria De Filippi contro il cavaliere: "Giochi al rimpiattino"

Tutto è partito da alcune dichiarazioni di Luigi, cavaliere del Trono over, che sono state sistematicamente sbugiardate dalla redazione e dalla stessa conduttrice.

Il cavaliere, qualche puntata fa, aveva fatto degli apprezzamenti con la redazione su Letizia (mamma della tronista Roberta). Succede poi che Letizia chieda il numero il numero di Luigi ed venga poi contattata dallo stesso cavaliere. Ricostruzione dei fatti che non torna a Marika, dama con la quale Luigi si è approcciato. Luigi le aveva infatti raccontato di non aver fatto il primo passo nei confronti di Letizia, bensì di essere stato "costretto" dalla redazione ad accettare il suo numero.

Un dettaglio non da poco e che porta la redazione ad intervenire in studio.“Ti abbiamo chiesto, ‘Se chiamano per conoscerti, le possiamo far venire?’ Tu hai detto di sì”. Fa presente la redazione ma il cavaliere sembra glissare sulla cosa. A questo punto interviene anche la padrona di casa infastidita dall'atteggiamento del cavaliere: “A una domanda mi rispondi con una bugia! Stai a giocare a rimpiattino per ore e mi annoia a morte”.

Situazioni che portano Marika, a fare un passo indietro in quanto ritiene che il cavaliere abbia un atteggiamento ambiguo e sia interessato solo alle telecamere. Nonostante questo cavaliere non scompone più di tanto e torna a sedere nel parterre.