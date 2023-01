Uomini e donne, Maria blocca Tina: "non mettere in mezzo la Ferilli"

Che Maria De Filippi sia molto legata a Sabrina Ferilli non è un mistero. L'amicizia tra le due è oramai datata e la conduttrice non perde occasione per difendere l'attrice anche quando il suo nome viene tirato in mezzo in una banale conversazione.

É quanto successo nell'ultima puntata di Uomini e donne. A citare la Ferilli è Tina. Il contesto è questo: Alessandro, nuova fiamma di Gemma, si trova a centro studio, secondo l'opinionista il 55enne non può essere attratto da una donna come la Galgani in quanto si è approcciato a dame ben più giovani come Cristina e Pamela e gli porta quindi un esempio molto pratico: ?Se ad esempio io ti faccio il nome di una bella donna? Sabrina Ferilli, ecco?, a questo punto la conduttrice interviene bloccando Tina: ?Lascia stare la Ferilli che è sposata!?. Ecco che Tina aggiusta il tiro e porta l'esempio di Michelle Hunziker, fresca di separazione. Un momento di empasse che strappa un sorriso in studio.