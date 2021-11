Uomini e donne, Maria Tona pronta a tornare: "Marcello mi piace"

"Marcello mi piace, sia fisicamente che nel suo modo di ragionare". L'ex dama del Trono over Maria Tona, in una recente intervista rilasciata a Fralof, racconta di avere un debole per il nuovo cavaliere e parla anche di un suo probabile rientro nel programma, nella versione Vip: "Mi sono sempre sentita una Very Important Person".

Relativamente al suo interesse per Marcello, l'ex dama rivela: "Non ho fatto nessun passo in quella direzione, perché non vorrei deludere le persone con una storia che non prende piede. Ho un po’ di paure". E sul fatto che Ida l'abbia lasciato dichiara: "Io non riesco a capire. Mi sembra una donna noiosa per alcuni aspetti, alla fine le dinamiche si ripetono sempre"

Inevitabile infine la stoccata nei confronti di Gemma, con la quale si è scagliata duramente anche all'interno del programma: "Gemma è una donna che, anche se trovo in alcuni aspetti simpatica, non è limpida. Anche lei trova delle situazioni per poter continuare ad essere la “star” del programma". Per una Galgani bocciata: "Isabella sicuramente sembra più autentica", conclude.