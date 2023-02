Uomini e donne, Maria De Fillippi zittisce Biagio e smonta il suo "doppio gioco"

Il cavaliere Biagio Di Maro continua a creare tensioni all'interno dello studio di Uomini e donne.

Ancora una volta, sono i suoi atteggiamenti poco carini nei confronti delle dame ad accendere gli animi in studio. È quanto successo anche nell'ultima puntata del trono Over dove il campano si è trovato al centro di un "triangolo" tra Carla e Clea. "Al solito" nel momento in cui una delle sue "prede" lo scarica lui tenta il tutto per tutto con quella che diventa la sua seconda scelta. A fronte di una Carla molto coivonta, Biagio decide di approfondire la conoscenza con Clea e quando viene scaricato, rilancia su Carla.

Atteggiamento poco gradito anche dalla stessa Maria De Filippi che dopo aver più volte manifestato il suo disappunto nei confronti del partenopeo gli fa notare: “Come mai questa proposta (a Carla) arriva il giorno dopo, quando con l’altra va male. Voglio sapere come rispondi, sono curiosa su questo”.

E ancora, quando Carla non sembra disposta ad accettare la proposta di Biagio, Maria si rivolge a Silvia (dama con la quale Biagio era precedentemente uscito) e le chiede se anche con lei si fosse comportato così e la dama conferma: "Le frasi sono veramente le stesse. È veramente un copione".

La stoccata di Maria

Non contento, quando Carla non lo asseconda come vorrebbe, Biagio corre nuovamente da Clea durante una pausa. La scena è stata notata anche dalla conduttrice che al rientro in studio subito lo punzecchia: "Devi rinforzare l’amicizia nata ieri sera? Ma con quale senso? Aiutami a capire. Hai fatto una proposta che hai cambiato dopo 5 minuti. La prima proposta che hai fatto alla redazione stamattina è di conoscere anche altre persone. Poi dici… Prima ci provi con la prima proposta, se andava bene la tenevi, sennò… Oggi l’hai capito che Carla non voleva che uscivi con altre, ieri abbiamo capito male tutti. Ti hanno costretto a uscire con Clea?”