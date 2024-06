Uomini e donne, Mario e l'incontro con Ida: "Sarei rimasto per giorni ma lei non ha detto nulla"

A distanza di qualche settimana dalla fine del programma Mario Cusitore torna a parlare di Ida Platano e di quell'incontro senza telecamere finito in malo modo. L'ex corteggiatore si è infatti raccontato in un'intervista a Fanpage e ha dichiarato: "Sono partito da Napoli di notte. È andata male. L'ho aspettata al negozio una volta arrivato, era mattina. Abbiamo parlato ma lei ha continuato a dirmi che non si fida di me. Non mi crede dopo l'ultima segnalazione. Mi ha detto che stava soffrendo per me da dicembre".

Il campano ha raccontato di aver raggiunto la tronista per chiederle scusa: "Sarei rimasto per giorni - ha sottolineato - Sono andato per parlarle per mezz'ora, è stato devastante fare il viaggio in un giorno. Ma lei non ha detto nulla, non mi ha chiesto neanche di fermarmi per pranzo".

Ha aggiunto di averle scritto delle lettere, di averle lasciato il suo numero e di non aver mai ricevuto risposta. È convinto di non essere più nei pensieri della bresciana e sulle tante segnalazioni arrivate su di lui precisando che tra lui e Melissa, la ragazza del B&b: "Non è successo niente tra me e Melissa, siamo solo amici...dormiva in un B&B che si trovava vicino a quel bar e sono andato da lei mezz'ora per fare una chiacchiera". Chiacchiera alla quale pochi hanno creduto eppure lui, a distanza di tempo continua a sostenere di essere andato a trovare un'amica.

E ripensando al suo interesse per Ida Platano che poi è diventato innamoramento lui è convinto nel dire che stavano bene insieme: "Ho peccato di leggerezza, ma non ero il suo fidanzato. Lei ha perdonato cose più importanti ai suoi ex."

E parlando di futuro e di un possibile ritorno di Ida Platino come dama il campano dichiara: "Ho sofferto molto per amore, oggi mi tutelo".